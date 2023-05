Aprilia RSV4 Factory i Tuono V4 Factory w specjalnej wersji Speed White

Sportowa Aprilia RSV4 Factory i naked Tuono V4 Factory to jedne z najszybszych motocykli na rynku. Swoje pełne oblicze są w stanie pokazać dopiero na torze, ale oprócz osiągów zwracają na siebie też uwagę wyglądem. W tej kwestii właśnie do oferty dołączyła opcja, która mi osobiście podoba się najbardziej. W porównaniu do oferowanych standardowo ciemnych malowań, biała edycja Speed White lepiej podkreśla wszystkie kształty i aerodynamiczne dodatki włoskich motocykli.