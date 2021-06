Aprilia potwierdza. Znamy pierwsze informacje i datę premiery Tuarega 660

Już na samym początku 2021 r. pisaliśmy o tym, że Aprilia Tuareg 660 została przyłapana podczas testów. Był to jednak mocno zamaskowany prototyp, który niewiele zdradzał. Było to przede wszystkim potwierdzenie, że taki motocykl powstaje. Dowiedzieliśmy się wtedy, że mimo wykorzystania tej samej platformy co w modelach RS 660 i Tuono 660, znacząco się on różni od swoich braci.