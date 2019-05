Antidotum na zmęczenie - odpowiedni samochód działa odstresowująco

Codzienność wymaga od nas coraz więcej. Praca wyczerpuje, a gdy tylko się od niej uwolnimy, to myślimy o chwytaniu nowych pasji, czy o wymagających podróżach. Takie życie jest ciekawe, ale wymaga od otoczenia, by wspierało nas w codziennych trudach i pozwalało odpocząć wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Jeep Compass (2017) - pierwsza jazda / fot. Mariusz Zmysłowski (WP.PL, Fot: Mariusz Zmysłowski)

Bez zadbania o relaks nie możemy nieustannie podążać za wyzwaniami i pochłaniać kolejnych porcji informacji i wrażeń. Pojawia się zmęczenie, znużenie i niechęć do aktywności. Gdy jesteśmy zmęczeni, to szczególnie potrzebujemy zadbać o swój komfort, zwłaszcza tam, gdzie często przebywamy.

Wygodne auto to oaza spokoju i komfortu

Jednym z takich miejsc jest samochód. To w nim spędzamy wiele godzin w miejskich korkach – rano, gdy jesteśmy niewyspani i wieczorem, gdy wyczerpani wracamy po wielu godzinach pracy. Dobry wóz pozwala wykorzystać podróż na relaks. Dzięki temu do biura dojedziemy w dobrym humorze, a wieczorem wypoczniemy, zanim jeszcze wrócimy do domu.

Nie każdy samochód to potrafi. Istotne jest odpowiednie wnętrze – takie jak w kompaktowym Jeepie Compassie. Jego środek jest przestronny, pomimo kompaktowych wymiarów zewnętrznych. O wygodę dba odpowiednio ukształtowany fotel kierowcy, który po godzinach spędzonych na biurowym krześle jest ukojeniem dla naszych pleców.

Wyżej umieszczone miejsca pasażerów to łatwiejsze wsiadanie, bardziej naturalna pozycja za kierownicą i więcej przestrzeni nad głowami. Ten SUV zapewnia komfort nawet wysokim podróżnym. Jednocześnie optymalne wymiary zewnętrzne powodują, że można go bez problemu zaparkować po dojechaniu na miejsce, nawet pod jednym z obleganych biurowców.

Wysokiej jakości materiały pozwolą poczuć odrobinę luksusu. Jeep oferuje precyzyjne wykończenie detali i wysokiej jakości materiały. Dla najbardziej wymagających dostępne jest także obicie siedzeń miękką skórą. Całe wnętrze zaprojektowano tak, by każdy poczuł się w nim dobrze. Duże powierzchnie szyb i opcjonalne, dwuczęściowe okno dachowe zapewniają odpowiedni dopływ światła, co wpływa na korzystne samopoczucie.

Z Compassem wszystko jest prostsze

Kompaktowy SUV tej uznanej marki sprawia, że dojazdy do pracy stają się tą przyjemniejszą częścią dnia i to niezależnie od korków, warunków atmosferycznych czy ciągnących się miesiącami remontów dróg. W tej wygodnej kabinie nic nas nie zdenerwuje, bo każdy element zaprojektowano tak, aby jazda Compassem była komfortowa.

Wysoka ergonomia oznacza, że wszystko jest pod ręką, a obsługa prosta. Dzięki temu nawet w największym zmęczeniu nie pomylimy wyboru trasy w nawigacji, a zmiana ustawień auta nie spowoduje niepotrzebnej irytacji. Projektanci tego modelu wiedzą, że samochód nie powinien denerwować kierowcy.

Poczuciu relaksu sprzyja także wyposażenie w elementy zwiększające komfort. W mroźne poranki może przywitać nas podgrzewanie siedzeń i kierownicy, a rozbudowane multimedia zadbają o rozrywkę. Najnowsza technologia zawładnie niejedną duszą – w przemyślanie zaprojektowanej konsoli centralnej znalazło się miejsce na duży wyświetlacz dotykowy, który ułatwi nam połączenia głosowe, słuchanie muzyki czy odbiór wiadomości. Jeep pozwala ukoić nerwy ulubioną muzyką – z naszej playlisty lub radiowych stacji internetowych. Obsługę ułatwia wielofunkcyjna kierownica. Dzięki niej nie trzeba nawet odrywać rąk od kierownicy.

Komfort jazdy przede wszystkim

Duże koła nie wpadają we wszystkie dziury, dlatego jazda jest zdecydowanie wygodniejsza. Jeep Compass płynie po nierównościach nawierzchni – niezależnie od tego, czy jedziemy w terenie, czy po miejskich wybojach. Dopełnieniem odpowiedniego komfortu jest opcjonalna automatyczna skrzynia biegów. Ma aż dziewięć biegów, dlatego doskonale wyręcza kierowcę w niepotrzebnych czynnościach i zapewnia odpowiednią płynność jazdy i ciszę we wnętrzu.

To niejedyne, w czym to auto może nas zastąpić. Adaptacyjny tempomat ułatwia prowadzenie. Potrafi utrzymywać zadaną prędkość, a w przypadku pojawienia się innego pojazdu zwolni, a nawet zatrzyma auto bez ingerencji kierowcy. To sprawia, że możemy się odprężyć i ograniczyć dotychczas niezbędne, a nużące czynności. To idealna recepta na chaotyczny ruch i codzienne korki.

Compass ma wszystkie atrybuty, które pozwalają na zrelaksowane podróżowanie – jest wygodny, przyjazny w obsłudze, cichy i zapewnia podróżnym potrzebną do dobrego samopoczucia rozrywkę. Jego zwiększone możliwości pokonywania przeszkód wpływają także na poprawę komfortu psychicznego. Takie auto zawsze dotrze do celu, niezależnie gdzie się znajduje. Nawet jeśli droga będzie zablokowana, to wysokie zawieszenie i napęd na cztery koła pozwolą na bezstresowe pojechanie objazdem - nawet jeśli prowadzi on leśnym duktem.

Wygodny w mieście, ale także poza nim

Technologia skupiona wokół człowieka pozwala na aktywny wypoczynek. Gdy po skończonej pracy chcemy uciec od zgiełku, to Jeep jest najlepszym pojazdem, który zabierze nas bliżej natury. Dopracowanie konstrukcji powoduje, że dobrze spisze się nawet w najdalszej trasie, a w razie potrzeby dojedzie wszędzie tam, gdzie inne auta nie dadzą rady.

Każdy model marki doskonale radzi sobie w terenie. Nie inaczej jest z Compassem – jego karoseria zaprojektowana jest tak, by bez problemu pokonywać nawet większe przeszkody. Dzięki temu w pełnym komforcie dojedziemy wprost z miejskiego biurowca w odległe, zupełnie dzikie miejsca - które pozwolą złapać nieco odskoczni od rzeczywistości.

Ten potomek słynnego Willysa zapewni wysoki komfort podróży w każdych warunkach. Jego wszechstronność sprawia, że jedno auto jest odpowiednie do wszystkich zastosowań i niezależnie od trasy i drogi do miejsca docelowego dowiezie podróżnych wypoczętych i dobrym nastroju.