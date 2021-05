Akarapovic przygotował wydech slip-on dla nowego Suzuki Hayabusy

Suzuki Hayabusa trzeciej generacji to bez wątpienia jedna z najbardziej oczekiwanych premier ostatniego czasu. Choć motocykl ten nie przeszedł rewolucyjnych zmian, to jego powrót do Europy jest dużym wydarzeniem. Dostosowanie silnika do normy Euro 5 oznaczało jednak spadek mocy z 200 KM do 190 KM. Teraz część z tego można odzyskać dzięki układowi wydechowemu, który dla tego modelu przygotował Akrapovic.