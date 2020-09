Abarth 595 Monster Energy Yamaha – cztery koła inspirowane dwoma

Szybki, zwinny, mały i sprawdzający się w mieście – ten opis pasuje nie tylko do motocykla, ale też Abartha 595. Model ten więc całkiem nieźle pasuje do zrobienia edycji specjalnej we współpracy z Yamahą. Za jego napęd odpowiada silnik 1,4 l o mocy 165 KM, który standardowo łączony jest z manualną skrzynią, ale opcjonalnie może współpracować z zautomatyzowaną przekładnią Abartha z łopatkami do zmiany biegów umieszczonymi za kierownicą.