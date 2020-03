1 z 10 9 najbardziej oczekiwanych premier Geneva Motor Show 2020 Fiat 500e

Fiat wprowadzi do Europy elektryczną wersją swojego bestsellera. Jednak myli się ten, co uważa, że pięćsetka bezemisyjna od spalinowej będzie różniła się tylko napędem. Włosi twierdzą, że będzie to zupełnie nowe auto. Jego produkcja będzie odbywała się w Mirafiori.