Zero szykuje większe akumulatory i nowy model SR

Jak informuje Zero, nowe akumulatory dostarczane przez firmę ZF mają mieć o 20 proc. większą pojemność przy masie mniejszej o 3 kg. Będą one tej samej wielkości co aktualne, co oznacza, że nie będzie trzeba zmieniać konstrukcji motocykli. Przy wybraniu dodatkowej pojemności (opcja Power Tank) topowe modele mogą mieć akumulatory nawet 21 kWh.