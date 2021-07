Zero FXE to nowe ubranie dla znanego motocykla

Zero FXE to kolejny model, którego wygląd inspirowany jest maszynami crossowymi. Przede wszystkim jest to bliźniaczy motocykl do modelu FX, jednak różniący się od niego wyglądem. Ma on prostsze linie, mniej przetłoczeń i przedni błotnik w stylu motocykli typu adventure. Jest to dzieło firmy projektowej Huge Design z San Francisco. I, jak podkreśla Zero, położono szczególny nacisk na ergonomię.