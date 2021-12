Zabezpiecz motocykl na zimę. Zobacz, jak wybrać pokrowiec

Jak wybrać odpowiedni pokrowiec

Pokrowiec do motocykla należy dobrać przede wszystkim patrząc na rozmiar – zbyt mały będzie oznaczał, że jednoślad się po prostu pod nim nie zmieści, natomiast za duży nie będzie tak dobrze go chronił. Jeśli go macie i nie chcecie zdejmować centralnego kufra, to są też takie wersje pokrowców, których kształt uwzględnia ten dodatek znajdujący się za siedzeniem.