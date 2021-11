Zabezpieczenia motocyklowe. Disc lock, a może łańcuch?

Drugim popularnym zabezpieczeniem są wszelkiego rodzaju łańcuchy i metalowe liny. Ich podstawowym zadaniem jest umożliwienie przypięcia motocykla do jakiejś solidnej konstrukcji. W przypadku linek, są one bardzo podobne do tych, które wykorzystują rowerzyści. Są to metalowe liny osłonięte tworzywem sztucznym, dzięki którym można przypiąć koło motocykla np. do lampy. Zaletą takiej liny jest to, że może też służyć np. do przypięcia kasku do motocykla.