Zabawka dla wszystkich fanów motocykli. BMW M 1000 RR z klocków Lego

Model BMW M 1000 RR trafi do sprzedaży 1 stycznia 2022 r. Początkowo będzie dostępny tylko w sklepie internetowym i firmowych salonach Lego, a od 1 marca trafi do szerokiej sprzedaży. Cena tego zestawu to 199,99 euro, co oznacza, że w Polsce powinien kosztować 900-950 zł.