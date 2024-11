Yamaha Tracer 9 ulepszona na 2025 rok w trzech wydaniach

Oczywiście nie mogło zabraknąć takich rozwiązań jak elektronicznie sterowane zawieszenie czy zestaw trzech kufrów dostosowanych do tego modelu. Yamaha chwali się też, że udało się zrzucić nieco masy (co najważniejsze - z kół), dzięki czemu Tracer 9 z płynami waży tylko 212 kg. Kierowcy docenią też regulowaną bez narzędzi w zakresie 15 mm kanapę, która dodatkowo może być podgrzewana. A jeśli chodzi o dalekie podróże to Tracer 9 GT+ wyposażony jest w najnowszy łańcuch DID wymagający minimalnego bieżącego serwisowania.