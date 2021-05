Yamaha R7 w oficjalnej zapowiedzi. Znamy dokładną datę debiutu

R7 będzie kolejnym przedstawicielem mocno rozwijającego się segmentu "siedemsetek", które stopniowo wypierają z rynku popularne niegdyś "sześćsetki". Nowa yamaha rzuci rękawicę takim modelom jak Honda CBR 650 czy Aprillia RS 660 i tak jak one, będzie stanowić ciekawą propozycję dla tych, którzy nie dojrzeli jeszcze do litra lub po prostu szukają czegoś, co lepiej sprawdzi się na co dzień.