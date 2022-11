Yamaha pokazała nowe wcielenie R125. Mały nie znaczy słaby

Mimo niewielkiego silnika, R125 ma czerpać - a przynajmniej tak obiecuje producent - z najlepszych wzorców mocniejszych maszyn przeznaczonych do szybkiej jazdy. Oczywiście najważniejszym wzorcem jest tu R1, który świetnie radzi sobie w mistrzostwach World Superbike. Czwarta generacja Yamahy R125 zwraca na siebie uwagę soczewkowym reflektorem, którego kształt nawiązuje do modelu R7. Nowy kształt otrzymały owiewki, ale to nie koniec zmian.