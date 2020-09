WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Bez kategorii A

Bez kategorii A Elektryczne

Elektryczne Poradniki

Poradniki Przepisy

Przepisy Akcesoria

Akcesoria Testy

Testy Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Bez kategorii A Elektryczne Poradniki Przepisy Akcesoria Testy Wideo Najnowsze Popularne skuter + 2 wakacjeazja Szymon Jasina 08-09-2020 (15:20) Wypożyczenie skutera w Azji. Na co musisz uważać? Podczas wyjazdów do wielu azjatyckich krajów punktem niemal obowiązkowym w którymś momencie staje się wypożyczenie skutera. W ten sposób nie tylko można poczuć się jak lokalny mieszkaniec, ale przede wszystkim tanio i wygodnie zwiedzać. Warto jednak wiedzieć, jak się do tego przygotować i na co uważać. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie W Azji wypożyczenie skutera zajmuje chwilę. (WP, Fot: Szymon Jasina) Turyści na skuterach nikogo nie dziwią Każdy, kto był w Azji Południowo-Wschodniej, wie, że skutery są tam najpopularniejszym środkiem transportu. I dotyczy to nie tylko mieszkańców, ale też turystów, którzy chętnie wynajmują jednoślady. Czasem nawet je kupują i organizują sobie na nich całe wyjazdy, ale częściej służą do przemieszczania się po turystycznej miejscowości czy wyspie, na której spędza się wakacje. Trzeba jednak wiedzieć, że nie w każdym kraju jest to możliwe, nie wszędzie też obowiązują te same zasady i obyczaje. Gdzie wypożyczanie skuterów to norma, a gdzie się to nie uda? W wielu krajach wypożyczalnie skuterów dla turystów spotkamy co kawałek, są jednak też miejsca, gdzie jest to zabronione. Zacznijmy od tych pierwszych. Do najpopularniejszych wśród turystów krajów regionu bez wątpienia należą Tajlandia i Indonezja (ze szczególnym naciskiem na wyspę Bali). W tym pierwszym wypożyczenia skutera to już niemal turystyczny obowiązek. Niezależnie czy jest się na północy w takich popularnych miejscowościach jak Chiang Mai i Pai, czy na wyspach na południu, skuter można wypożyczyć tanio i bezproblemowo. Dodatkowo w Tajlandii wypożyczający skutery na ogół dość luźno podchodzą do ewentualnych niewielkich uszkodzeń, jak obtarcia po niegroźnych wywrotkach. Również na Bali wypożyczenie skutera jest bardzo dobrym pomysłem. Wyspa ta jest z jednej strony spora, a z drugiej - robiąc sobie całodniowe wycieczki na jednośladzie - można zwiedzić jej najciekawsze atrakcje dużo taniej i luźniej niż podczas zorganizowanych wyjazdów. Skutery też można bez problemu wypożyczyć w Wietnamie, Laosie, Indiach, Nepalu czy na Filipinach. Łatwiejsze to będzie w miejscach typowo turystycznych, ale w tych krajach takich nie brakuje. WP Skuter to idealny sposób na zwiedzanie. (WP) Z drugiej strony znajduje się Mjanma (dawniej Birma), która staje się coraz popularniejszą wśród turystów alternatywą dla pobliskiej Tajlandii. Tam po prostu obowiązuje zakaz wypożyczania pojazdów osobom, które nie posiadają lokalnego prawa jazdy. Jest jednak od tej reguły mały wyjątek. Odwiedzając teren zabytkowego Królestwa Paganu, jego wielkość niejako zmusza do posiadania silnikowego środka transportu. I tam faktycznie można wypożyczać skutery, ale elektryczne. Czy trzeba mieć prawo jazdy na jednoślady? W większości krajów azjatyckich pozostaje to niejako w szarej strefie. W Tajlandii czy na Filipinach nikt nigdy nie zapyta turysty o uprawnienia. I nie ma się co oszukiwać – większość ich nie ma, a nie brakuje też takich osób, które tam pierwszy raz w życiu siadają na skuterze. Nieco inaczej wygląda to np. w Indiach, gdzie można też wypożyczać motocykle (np. z silnikami o pojemności 150 cm3 lub większymi). W takiej sytuacji będzie trzeba pokazać prawo jazdy. Przy skuterze można się już obyć bez uprawnień, ale zawsze zostaje kwestia policji. Popularny wśród turystów indyjski stan Goa to piaszczyste plaże, ale też liczne zabytki wybudowane przez rządzących tam przez setki lat portugalskich kolonizatorów. Ponieważ Goa jest małe, to wielu turystów decyduje się na przemieszczanie się po nim na wypożyczonym skuterze. Wie o tym też policja, która bardzo chętnie zatrzymuje do kontroli przyjezdnych z Zachodu. Posiadacze odpowiednich uprawnień, które teoretycznie powinny być potwierdzone przez międzynarodowe prawo jazdy, mają większą szansę na uniknięcie mandatu, jednak trzeba pamiętać, że w praktyce często stosowana jest zasada, że "na każdego znajdzie się paragraf". Policjanci liczą wtedy na łapówkę – dla turystów na tyle niewielką, że dla świętego spokoju większość i tak ją płaci. WP Skutery to podstawowy środek transportu w wielu krajach. (WP) Podsumowując – jeśli posiada się prawo jazdy kategorii A, to warto przed wyjazdem na wakacje wyrobić sobie dokument międzynarodowy. Pomoże to w razie kontaktu z policją. Ceny wypożyczenia skutera Zwiedzanie skuterem najczęściej będzie tańsze od zorganizowanej wycieczki, czy skorzystania z transportu (np. tuk tuka). Jednak ceny różnią się w zależności od kraju czy regionu. Przykładem mogą być graniczące ze sobą Indie i Nepal. Nawet w przypadku jednośladów marek japońskich są one produkowane w tym pierwszym kraju i są tam względnie tanie, natomiast w Nepalu ich cena jest zdecydowanie wyższa i przekłada się to też na stawki w wypożyczalniach. Warto też zawsze przejść się po kilku wypożyczalniach i się potargować, bo można w ten sposób sporo zaoszczędzić. Lepsza będzie też stawka, gdy od razu wypożyczy się skuter na kilka dni. Czy to jest bezpieczne? Chyba największą wątpliwość wśród niektórych turystów budzą kwestie bezpieczeństwa. Z jednej strony wiele osób wcześniej nie jeździło skuterem. Jednak jeśli jest się w miejscu, gdzie ruch jest mały, to warto spróbować. Drugą kwestią jest to, że w wielu azjatyckich krajach podejście do przepisów i zasad ruchu traktowane jest bardzo luźno. I faktycznie, jazda po zatłoczonym indyjskim czy wietnamskim mieście jest wyzwaniem, ale już na mniejszych filipińskich wyspach czy w górskich miejscowościach Tajlandii ruch jest dużo mniejszy. Tam najbardziej trzeba uważać na innych turystów. WP Wypożyczenie skutera jest szybkie i bezproblemowe. (WP) Nie jest to przesada. Bo to właśnie oni są najczęściej mniej doświadczeni i (choć może wydawać się to dziwne) częściej zachowują się nieprzewidywalnie i są skłonni do niebezpiecznej jazdy. Dodatkowo, to turystom nierzadko zdarza się jeździć po alkoholu. Jednak nie ma się czego bać, jeżdżąc spokojnie (i w kasku), trudno o lepszy sposób na zwiedzanie w Azji. Skutery pozwalają odbyć dalsze wycieczki i dają pełną swobodę. Wypożyczenie i paliwo są tanie, a można też jeździć w dwie osoby. Wiele turystów to właśnie podczas takich wakacji przekonuje się do jednośladów i nic w tym dziwnego. W Azji przejażdżka skuterem to wręcz punkt obowiązkowy. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP moto moto Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze