Wyciekło wideo z Suzuki Hayabusą trzeciej generacji. Zobacz, jak będzie wyglądać

Na wideo widać dokładnie, jak wygląda nowy motocykl Suzuki. W jego kształcie jest wiele punktów wspólnych z poprzednikami . Tak samo jest to model jednoosobowy, którego nadwozie zostało podporządkowane aerodynamice. Ma on być maksymalnie opływowy, w czym pomaga szyba, za którą kierowca może schować głowę, rozbudowane boczne owiewki czy charakterystyczny garb za siedziskiem. Nawiązaniem do poprzednich modeli jest też podzielone na trzy części przednie światło. A na boku obowiązkowo znalazł się znak kanji oznaczający sokoła.

2021 Suzuki Hayabusa (Leaked before launch)

Co może zaskakiwać, nowe Suzuki Hayabusa nie wygląda tak bardzo nowocześnie, jakby można się było tego spodziewać. Nadwozie jest mniej obłe niż w przypadku dwóch pierwszych generacji, ale nie ma też tylu ostrych linii i elementów stylistycznych, jakie cechują najnowsze modele na rynku. Niespodzianką są też klasyczne okrągłe zegary z małym wyświetlaczem pomiędzy nimi. Nie zdecydowano się wykorzystanie dużego ekranu, ani nawet cyfrowego wyświetlacza do prezentowania prędkości i obrotów silnika.

Nie poznaliśmy jednak tego, co tak naprawdę stanowi magię Suzuki Hayabusy, czyli parametrów technicznych. To właśnie duża pojemność silnika, ogromna moc i imponujące przyspieszenie oraz prędkość maksymalna są tym, co uczyniło ten model sławnym. Choć wyskalowanie prędkościomierza widocznego na filmie sugeruje, że - podobnie jak poprzednia generacja - tak też trzecia Hayabusa będzie ograniczona do 299 km/h. Nawet jeśli tak będzie, to pozostaje pytanie, jak szybko ekstremalny model Suzuki będzie w stanie tę prędkość osiągnąć. Prawdopodobnie będzie to możliwe na 6. biegu przy nieco ponad 10 000 obr./min., a zarazem 1000 obr./min. przed początkiem czerwonego pola.