Włoski skuter na kategorię B. Debiutuje Aprilia SXR 50

Do tego wyróżnia się ciekawą stylistyką. To właśnie wygląd Aprilii SXR 50 jest kolejnym efektem łączenia dwóch światów przez tę markę. Choć jest to skuter napędzany silnikiem 50 cm3 (4-suwowy, z wtryskiem i spełniającym normę Euro 5), to jego wygląd nawiązuje do sportowych motocykli.