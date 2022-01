Właściciel KTM-a chwali się rekordem sprzedaży. Jego motocykle są popularne na całym świecie

Jeśli nazwa Pierer Mobility Group wam nic nie mówi, to jest to właściciel takich marek jak KTM, Husqvarna i Gas Gas. Austriacka firma chwali się rekordem sprzedaży. O tym, że jest to dziś globalny producent świadczy fakt, że tylko nieco ponad jedna trzecia jego motocykli trafiła do klientów w Europie.