Mały podróżnik z nową elektroniką. KTM 390 Adventure ze zmianami na 2022 r.

KTM 390 Adventure to najmniejszy członek podróżniczej rodziny motocykli austriackiej marki. Ten pochodzący z Indii model napędzany jest jednocylindrowym silnikiem o pojemności 373 cm3, którego moc to 43 KM, a maksymalny moment obrotowy 37 Nm. Model ten pozwala za nieduże pieniądze wybrać się na wyprawę, a nawet zjechać z asfaltu. Choć debiutował on w 2019 r., to już doczekał się kilku zmian.