Wiemy, jak będą wyglądały wymienne akumulatory Hondy

Honda rozpoczęła testy tego systemu i zdecydowała się zrobić to w Indiach. Co więcej, nie objęły one futurystycznych skuterów czy małych motocykli, a trójkołowe tuk tuki, które są tak popularnym środkiem transportu w tym azjatyckim kraju. Taki test jednak ma sporo sensu – tuk tuki nie mają łatwego życia, a do tego pokonują sporo kilometrów w porównaniu np. prywatnymi skuterami. Trudno zatem o bardziej wymagającą próbę.