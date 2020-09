Japończycy szykują rewolucji w elektrykach. Wymiana akumulatora zamiast ładowania

Honda, Kawasaki, Suzuki i Yamaha już dawno zapowiadały współpracę w tworzeniu wspólnej technologii wymienialnych akumulatorów do elektrycznych jednośladów. Wygląda na to, że wreszcie coś się ruszyło w tej kwestii. Czterech producentów jeszcze we wrześniu 2020 r. ma zamiar uruchomić program testowy stworzony we współpracy z prefekturą Osaka i Uniwersytetem w Osace.