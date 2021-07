Zakaz sprzedaży wcześniej i też dla spalinowych motocykli. Wielka Brytania szykuje zmiany

O planowanych zakazach sprzedaży samochodów spalinowych mówi się wiele i już od jakiegoś czasu. Taki pomysł nie jest nowością w Wielkiej Brytanii, ale to tej pory mówiło się właśnie o autach. Motocykliści mieli nadzieję, że ich nowe przepisy obejmą później. W końcu jednoślady emitują mniej spalin, a do tego jest ich dużo mniej. Nie bez znaczenia jest też fakt, że pozwalają one na zmniejszanie korków i dzięki temu obejmowane są różnymi przywilejami.