Polacy nie chcą już tanich jednośladów. Drogie sprzedają się coraz lepiej

W czerwcu zarejestrowano 1696 nowych motorowerów, co oznacza spadek o 26,4 proc. i był to najsłabszy czerwiec - przynajmniej od 2005 r., kiedy PZPM rozpoczęło monitoring rynku. W przypadku motocykli było to już 2856 sztuk, czyli tylko o 3,2 proc. mniej niż przed rokiem. Tutaj jednak też widać spadek popularności maszyn z małymi pojemnościami silnika.