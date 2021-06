White Motorcycle Concepts chce pobić rekord prędkości dla motocykla elektrycznego

White chwali się trzema opracowanymi technologiami. Pierwszą jest V-Air. Pierwszy rzut oka pozwala zrozumieć, że cały WMC250EV jest podporządkowany aerodynamice, ale to właśnie to jedno rozwiązanie jest najważniejsze. To opatentowany przez White Motorcycle Concepts tunel, który prowadzi powietrze przez całą długość motocykla. Rozpoczyna się nad przednim kołem i prowadzi pod kierowcą. Jak chwalą się jego twórcy – zmniejsza to opór powietrza nawet o 69 proc. Do tego zwiększa docisk aerodynamiczny i poprawia stabilność podczas jazdy.