Wąski pas na remontowej autostradzie A4. Zmieści się tylko motocykl

Węższe pasy na remontowanych autostradach to częsty widok. Jednak to, co wyznaczono na A4, to już trudno nazwać pasem ruchu, chyba że dla motocykli. Jest on tak wąski, że w praktyce nie zmieści się na nim nawet samochód osobowy.

Remonty na autostradach oznaczają zwężenia pasów ruchu. (Materiały prasowe, Fot: GDDKiA)