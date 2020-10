Nowe obowiązki związane z maseczkami. Co muszą motocykliści

Obowiązek zasłaniania ust i nosa

Rosnąca lawinowo liczba wykrytych przypadków koronawirusa spowodowała wprowadzenie nowych obostrzeń. Od 10 października już nie tylko w czerwonych strefach, ale też w żółtych obowiązuje nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej , czyli również na zewnątrz budynków. Co więcej, od tego samego dnia żółtym kolorem zostały oznaczone wszystkie powiaty w Polsce (oprócz stref, które mają już status czerwonych). W praktyce oznacza to obowiązek zasłaniania ust i nosa na zewnątrz w cym kraju.

Szukając przepisów dotyczących obowiązku noszenia maseczek, a dokładniej zasłaniania ust i nosa, należy zajrzeć do rozporządzenia Rady Ministrów. Tam wymienione jest, co może stanowić taką ochronę i oprócz maseczki, przyłbicy czy odzieży (np. szalika czy chusty), jest też wymieniony kask motocyklowy .

Zatem niezależnie czy jest się na ulicy, czy np. wchodzi na stację benzynową zapłacić za tankowanie, można mieć założony kask i on spełni rolę taką samą, jak maseczka ochronna. Jednak trzeba pamiętać, że nie będzie tak w przypadku każdego kasku. Jeśli nie zasłania on ust i nosa (np. "orzeszek" czy kask typu jet z małą szybką lub goglami), to wtedy nie zastępuje on maseczki lub chusty, którą trzeba w takiej sytuacji założyć.