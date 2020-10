Kask motocyklowy zamiast maseczki. Przepisy są jasne

W sklepach, urzędach czy w komunikacji miejskiej trzeba zasłaniać usta i nos. Nakaz ten zna każdy. Jednak czasem pojawiają się wątpliwości, czym można to robić. Maseczki są oczywistym rozwiązaniem, ale przepisy dają też inne możliwości . Choć od początku pandemii rozporządzenia się zmieniają co jakiś czas, to akurat ten zapis pozostaje stały.

Jednak jeśli kask spełnia ten warunek, to może być z powodzeniem stosowany zamiast maseczki. Kiedy to się może przydać? Oczywiście raczej nikt nie będzie jeździł autobusem w kasku motocyklowym, ale już podczas tankowania na stacji i wchodzenia do sklepu żeby zapłacić za paliwo, nie trzeba zdejmować kasku i zakładać maseczki. Ma to też znaczenie dla osób w czerwonych strefach, w których trzeba osłaniać usta i nos wszędzie w przestrzeni publicznej. Co więcej, jak podał serwis Money.pl, od 10 października taki sam przepis będzie obowiązywał w strefach żółtych. W takich miejscach motocykliści też mogą po prostu nie ściągać kasków.