Voge z workiem nowości. Od 125 cm3 po największy model w historii marki

Do tej pory Voge oferował głównie modele klas 300 i 500, a także nieco większego turystyka 650. Teraz rozbudowuje ofertę w obie strony i w zupełnie inne części rynku. Przykładem jest tu Voge SR125, czyli skuter. Jest to miejska propozycja, która ma prezencję maksiskutera, ale jest też wygodna dla niższych kierowców, gdyż kanapa znajduje się na wysokości 775 mm. Zgodnie z polityką, że Voge ma być chińską marką z wyższej półki, mamy tu kolorowy wyświetlacz, dostęp bezkluczykowy i wbudowany kamerę do rejestrowania jazdy. Maksymalna prędkość tego skutera to 105 km/h.