Voge 800 DS Rally to sposób na podróż poza asfaltem

Za napęd 800 DS-a odpowiada dwucylindrowym rzędowy silnik o pojemności 798 cm3. Jego maksymalna moc to 94 KM przy 9000 obr./min, a moment obrotowy 81 Nm przy 6500 obr./min. Ma to pozwolić na rozpędzenie się do 190 km/h. Jak przystało na ten segment, motocykl ma regulowane zawieszenie zarówno z przodu, jak i z tyłu. Motocykl waży 213 km, a zbiornik paliwa mieści 24 l.