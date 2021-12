Ulubione marki Polaków. Sprzedaż w listopadzie potwierdza liderów

Liderem rynku nowych motocykli w Polsce nieprzerwanie jest Honda z wynikiem 3526 sztuk. Na drugim miejscu znajduje się Yamaha (2260 rejestracji), a zaraz za nią BMW (2238 sztuk). Tych trzech producentów odpowiada za aż 40 proc. rynku. Co ciekawe, cały czas widać spadek zainteresowania modelami z silnikami 125 cm3. Choć nadal stanowią one 41,2 proc. pierwszych rejestracji nowych maszyn, to w 2020 r. była to ponad połowa.