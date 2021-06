Trzy wentylowane kurtki tekstylne Ducati. Stworzone na lato

Ducati Speed Air C2 to kurtka stworzona we współpracy z firmą Spidi. Model ten wyposażono w wyjmowane protektory łokci i ramion oraz miejsce na ochraniacz pleców. Zewnętrzna warstwa kurtki wykonana jest z wytrzymałego materiału wzmocnionego podwójnym szwem w kluczowych miejscach. Speed Air C2 jest regulowana w pasie i na długość. Również ją można dopiąć do spodni. W wnętrzu znajduje się natomiast wodoodporna kieszeń, w której można schować np. dokumenty.