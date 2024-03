Triumph odświeża model Tiger 1200 na 2024 r. W ofercie cztery wersje

Tiger 1200 to największa turystyczna propozycja Triumpha, która w zależności od wersji może być bardziej szosowa lub przeznaczona do jazdy poza asfaltem. Choć jest to stosunkowo nowy model, to na rok 2024 r. nieco się zmienił. Przygotowano kilka może niezbyt dużych, ale poprawiających jazdę zmian, co pokazuje, że Triumph stale dopracowuje ten model.