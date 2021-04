Triumph ma aplikację, która wykryje wypadek i wezwie pomoc

Aplikacja Triumph SOS to sposób na automatyczne wezwanie pomocy za pośrednictwem smartfona. Nie jest potrzebne łączenie go z motocyklem, gdyż oprogramowanie wykorzystuje czujniki urządzenia przenośnego. Takie powiadomienie służb będzie następowało w kilka sekund po wykryciu wypadku motocykla, co znacząco przyspieszy przybycie pomocy medycznej.