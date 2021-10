Treningowa yamaha R1 Mavericka Vinalesa na sprzedaż

Współpraca Yamahy i Mavericka Vinalesa delikatnie mówiąc nie układała się dobrze w sezonie 2021 r. Po tym, jak zawodnik chciał celowo uszkodzić silnik, zespół wycofał go ze ścigania w MotoGP. W efekcie Hiszpan rozstał się ze swoją ekipą i dołączył do Aprili. Taka zmiana barw oznacza, że u Yamahy zostało sporo sprzętu Vinalesa, a wśród niego motocykl, który Maverick wykorzystywał do treningów.