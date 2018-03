Toyota opracowała hybrydę na alkohol. Pojedzie na trzcinę

Trzcina cukrowa, alkohol, silnik nim napędzany w układzie hybrydowym. Taki wynalazek jeździ po Brazylii i nie jest to wymysł szalonego naukowca, lecz lokalnych inżynierów Toyoty. Nic dziwnego, w Brazylii to bardzo popularne paliwo.

Toyota pokazała prototypowego Priusa Hybrid FFV (flexible-fuel vehicle), co można tłumaczyć jako elastyczny paliwowo pojazd hybrydowy. Elastyczny, bo poza benzyną może korzystać także z etanolu, czyli w przypadku Brazylii alkoholu uzyskanego z trzciny cukrowej. Jest to paliwo odnawialne, pozyskane z roślin, które absorbują dwutlenek węgla, więc krótkowzrocznie można powiedzieć, że bardzo ekologiczny. Pomijając takie detale jak koszty produkcji trzciny cukrowej oraz potrzebne do tego powierzchnie i wyniszczenie terenu.