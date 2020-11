Torowa Yamaha R6 Race zastąpi wersję drogową. Po ulicach już się nią nie pojeździ

Yamaha R6 Race nie będzie miała homologacji drogowej, a to oznacza, że będzie to maszyna jedynie do wykorzystania na torze. Można być pewnym, że zapewni tam sporo frajdy. Co jednak z drogową Yamahą R6? Model ten był w sprzedaży już dość długo i ostatecznym gwoździem do jego trumny było wprowadzenie nowych norm emisji spalin Euro 5. Jednak Japończycy postanowili nie zabijać całkowicie tego uznanego sportowego motocykla średniej klasy. Drugie życie Yamaha R6 będzie miała jako odmiana Race.