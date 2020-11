Testy pokazały prawdę. Motocyklowe spodnie dla kobiet chronią dużo gorzej

Odpowiedni strój motocyklowy to podstawa bezpieczeństwa. To rzecz oczywista, ale nie jest też niespodzianką, że nie każdy jest tak samo dobry. Okazuje się, że szczególne powody do obaw mogą mieć panie. Testy pokazały, że stworzone dla nich spodnie nie ochraniają tak dobrze jak męskie.

Legginsy motocyklowe słabo chronią w razie wypadku. (Getty Images, Fot: Fabio Wanderley , EyeEm)