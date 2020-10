HJC pokazało nowe kaski motocyklowe. Jest w czym wybierać

Firma HJC pokazała nowe kaski różnych typów. Od otwartych po typu dual-sport. W ofercie znajdzie też kilka modeli wykonanych z włókna węglowego, które jest lżejsze i bardziej wytrzymałe.

Do sprzedaży trafia nowy otwarty kask i30. Jest to model wyposażony w blendę przeciwsłoneczną, która została przeprojektowana tak, aby lepiej chronić przed oślepieniem w słoneczne dni. Kask ten posiada też zaczepy umożliwiające zamontowanie pinlocka. Nowy i30 jest przystosowany do montażu akcesoryjnych zestawów Bluetooth 10B lub 20B od HJC.

Drugą nowością jest kask HJC C80. Jest to szczękowy kask dla posiadaczy motocykli typu adventure, którzy chcą w jednym hełmie jeździć po asfalcie i off-roadowo. Jest to prawdziwie wielofunkcyjna konstrukcja, która też posiada blendę przeciwsłoneczną i zaczepu do pinlocka. W przypadku C80 szczególnie popracowano nad tym, aby wywietrzniki można było łatwo otwierać i zamykać w rękawicach.

Materiały prasowe Kask HJC C80 (Materiały prasowe, Fot: HJC)

HJC wprowadza do oferty również niektóre swoje kaski w wersji wykonanej z włókna węglowego. Wśród nich jest V30 – otwarty model w stylu retro. Łączy on klasyczny kształt z nowoczesnym materiałem jakim jest włókno węglowe. Jest on lżejszy, bardziej wytrzymały, a przy tym atrakcyjnie wygląda.

Warto też wspomnieć o nowości, którą zaprezentowano nieco wcześniej. W ramach współpracy z DC Comics HJC ma w swojej ofercie sportowe kaski RPHA 11 inspirowane bohaterami komiksów. Nowością jest tu kask z logo Supermana.

Materiały prasowe Kask HJC RPHA11 Superman (Materiały prasowe, Fot: HJC)