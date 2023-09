Test: Yamaha R7 - mały ale wariat

Silnik "entry level"

Tym, co definiuje Yamahę R7, jest jej silnik. To znana z MT-07 dwucylindrowa jednostka o pojemności 689 cm3. Silnik, wydawałoby się, zupełnie niesportowy - choć nie taki mały, to podczas jazdy sprawiający wrażenie niezbyt okazałego. Do tego oferujący "tylko" 73,4 KM przy 8750 obr./min. Nie jest to zatem faktyczny następca kultowej Yamahy R6, jednak w tym szaleństwie jest metoda. R7 to motocykl dla początkujących adeptów sportowej jazdy. Dla osób, które chcą jeździć po torze, ale dopiero stawiają tam pierwsze kroki. I właśnie tu objawia się zaleta charakterystyki tej jednostki.