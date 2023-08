Test: Kawasaki Z900 SE – SuperEdycja

Z900 SE ma już oświetlenie LED oraz stosunkowo prostą elektronikę, ograniczającą się do trzech trybów jazdy (plus ustawienia indywidualne). Dla większości motocyklistów nie będzie to zaskoczeniem, choć konkurencja ma już bardziej zaawansowane układy, co pozwala też na instalację większej liczby systemów bezpieczeństwa.