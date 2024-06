Test: Honda CBR500R - brakuje tylko dźwięku

Dwucylindrowa jednostka ma 471 cm3 i generuje 47 KM, czyli jest skrojona pod prawo jazdy kat. A2. 43 Nm są dostępne od 6500 obrotów, co oznacza, że CBR500R jest elastyczna już w średnim zakresie obrotów i nie wymaga szczególnego wachlowania biegami podczas jazdy w mieście. Do tego ten silnik jest niebywale oszczędny: średnie spalanie podczas jazdy pod miastem wynosi mniej niż 3 litry, co pokrywa się z moimi doświadczeniami z CL500. Jest tylko jeden problem: nie brzmi, co jest rozczarowaniem dla osób, które "kupują oczami" i dali się nabrać na wygląd "litra".