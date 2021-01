Tazzari EV kupiło firmę Italian Volt tworzącą motocykle elektryczne

Italian Volt to młoda firma, która ma zamiar produkować motocykle elektryczne. Aktualnie ma gotowy projekt maszyny o sporych możliwościach modyfikacji, a nowy właściciel oznacza, że może wreszcie uda się wdrożyć ją do produkcji.

Tazzari EV to włoska firma z miejscowości Imola, która produkuje mały miejski samochód elektryczny o nazwie Zero. Teraz chce zająć się również motocyklami i w tym celu kupiła markę Italian Volt. Jest to firma, która zaprezentowała koncept jednośladu na prąd, ale cały czas nie uruchomiła produkcji. Połączenie sił i większe fundusze mają pozwolić na ruszenie projektu do przodu.

Italian Volt opracował ciekawie prezentujący się motocykl nazwany Lacama. Jego wyjątkowość leży w dużych możliwościach customizacji. Italian Volt już przygotował cały zestaw wizualizacji, na których Lacama jest scramblerem, motocyklem miejskim, sportowym czy offroadowym. Włosi obiecują "miliony" kombinacji stylistycznych, a modułowe nadwozie ma pozwalać na zmianę wyglądu w każdym momencie. Może to oznaczać, że posiadając jeden motocykl, będzie można stosunkowo łatwo i szybko zmieniać jego typ i wygląd.

Materiały prasowe Italian Volt Lacama Źródło: Materiały prasowe , Fot: Italian Volt

Italian Volt Lacama ma mieć przyspieszenie do 100 km/h poniżej 4 s, a jego prędkość maksymalna ma wynosić 200 km/h. W trybie ekonomicznym obiecywany zasięg to 200 km. Motocykl ma być oparty o aluminiową ramę i w zależności od wybranego projektu będzie jedno- lub dwuosobowy. Hamulce ma dostarczać Brembo, a silnik elektryczny zapewni bieg wsteczny. Jak przystało na nowoczesny elektryczny motocykl, będzie on miał komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem, wbudowany GPS i aplikację na smartfon pozwalającą na zarządzanie jednośladem.

Zakup firmy Italian Volt przez Tazzari to szansa na to, że ten ciekawy i ambitny projekt ruszy z miejsca. Taka modułowa i łatwa w modyfikowaniu konstrukcja to ciekawe wykorzystanie możliwości, jakie daje elektryczny napęd.

