1 z 8 Takimi autami woził się Orlen. Jest lista limuzyn

W ostatnich dniach Daniel Obajtek próbował uderzyć w nowy zarząd Orlenu, zarzucając rozrzutność i kiepską gospodarność w związku z rzekomym zakupem nowych limuzyn. Jak się okazało, nowe limuzyny faktycznie trafiły do floty Orlenu, ale jeszcze za czasów samego Obajtka. Do informacji doszło Radio ZET. Przy okazji wyszło na jaw, że były to jedne z najdroższych zakupów w historii. Postanowiliśmy przyjrzeć się, o jakie samochody dokładnie chodzi.