Startuje nowa marka Motron. Oferuje jednoślady na kategorię B

KSR zajmuje się importem i dystrybucją jednośladów w Europie. Kilka lat temu kupiła firmę Malaguti, a teraz wykonała jeszcze jeden krok – stworzyła nową markę Motron. Choć to stwierdzenie, które czytamy w informacji o Motronie, że jest to nowa marka, nie jest do końca prawdziwe. Pod tą nazwą w latach 1975-2000 (wcześniej znane jako Romeo) były już sprzedawane we Włoszech motorowery. Zaskakujące jest zatem, że KSR nie robi tego, co jest tak popularne ostatnio i nie nawiązuje do historii.