Spróbuj się nie pogubić w Lynk & Co. Brat Volvo sprzedaje teraz motocykle Benelli

W odróżnieniu od samochodów marki Lynk & Co, które można za opłatą wynajmować innym kierowcom w ramach specjalnego programu, tak pierwszy jednoślad tej firmy oferowany będzie jedynie w tradycyjnej sprzedaży i na razie tylko na rynku chińskim. Wprowadzenie Benelli z innym logo do Europy (gdzie Lynk & Co nie jest rozpoznawalną marką) raczej nie ma sensu, ale jeśli Chińczycy tylko postanowią popularyzować u nas Lynk & Co, to wszystko jest możliwe.