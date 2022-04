Seat testuje pierwszy elektryczny skuter. MÓ eScooter 125 sprawdzono na mrozie i w upale

Zgodnie z nazwą Seat MÓ eScooter 125 jest elektrycznym odpowiednikiem modeli spalinowych z silnikami 125 cm3. Zatem w Polsce będą mogły na nim jeździć osoby, które od przynajmniej 3 lat mają prawo jazdy kategorii B. Moc skutera hiszpańskiej marki to 12,2 KM. Dzięki temu rozpędza się maksymalnie do 95 km/h. Jednak w przypadku miejskiego środka transportu ważniejsze jest to, że do 50 km/h rozpędza się w 3,9 s.