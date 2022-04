Przywileje dla motocyklistów. Lista przepisów zachęcających do jazdy na jednośladach

Motocykle czy skutery to nie tylko pojazdy dla pasjonatów dwóch kółek, ale po prostu praktyczne środki transportu, które są dobrą alternatywą od wiosny do jesieni. W przypadku motorowerów (silniki do 50 cm3) wystarczy prawo jazdy kategorii AM lub dowolnej innej, ale dla osób, które mają uprawnienia kategorii B od przynajmniej trzech lat są też mocniejsze alternatywy z silnikami do 125 cm3. Oto, dlaczego warto rozważyć przesiadkę na motocykl.