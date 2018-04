Samochodem elektrycznym po buspasach. Policja różnie interpretuje przepisy

Ustawa o elektromobilności dała kierowcom samochodów elektrycznych ważny przywilej. Mogą oni poruszać się po buspasach. Skorzystanie z nowego prawa w wielu miastach może jednak skończyć się mandatem. Policja ma mgliste pojęcie na temat zmian.

22 lutego 2018 r. w życie weszła Ustawa o elektromobilności. Znowelizowała ona Prawo o ruchu drogowym, dodając art. 148a o brzmieniu: "Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów ". Co jeśli właściciel samochodu elektrycznego skorzysta z nowego prawa?

Lokalnie nie ma na co liczyć

Biuro rzecznika lubelskiej komendy kieruje mnie do wydziału ruchu drogowego. Tam dowiaduję się, że przymiarki do pozwolenia kierowcom samochodów elektrycznych na korzystanie z buspasów były, ale o wejściu w życie takich przepisów nikt nic nie wie .

Centralnie wszystko w porządku

- Zgodnie z nowymi przepisami kierowca samochodu elektrycznego ma prawo do poruszania się buspasami w całym kraju - stwierdza nadkom. Radosław Kobryś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. - Decyzja o dopuszczeniu na buspasach ruchu samochodów elektrycznych nie jest zależna od samorządów. Zarządca drogi może jednak, z uwagi na liczbę samochodów elektrycznych, znieść możliwość jazdy buspasami dla kierowców takich aut - dodaje Radosław Kobryś.

Osoby, które chcą skorzystać z nowego przepisu, muszą jednak wiedzieć o haczyku. Dotyczy on rodzaju pojazdów, którymi można jeździć po buspasach. W ustawie o elektromobilności jako samochody elektryczne zdefiniowano te auta, które napędzane są energią, która jest w nich kumulowana i doprowadzana z zewnątrz. W grę nie wchodzą więc hybrydy typu plug-in, nawet jeśli ierowca jedzie, wykorzystując jedynie silnik elektryczny. Co więcej, w rozumieniu ustawy samochodem elektrycznym nie jest nawet auto, które posiada ekstender, czyli silnik spalinowy uruchamiany, by doładować baterie, gdy brakuje w nich prądu.