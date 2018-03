Nowy znak drogowy na wjazdach do stref ekologicznych. Za złamanie przepisu 500 zł mandatu

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowych znaków drogowych, które będą informować o strefie czystego transportu. Za darmo będą mogły do niej wjechać tylko auta ekologiczne. Nieopłacenie odpowiedniej kwoty przez kierowców innych pojazdów będzie wiązało się z mandatem w wysokości 500 zł.

Wzorem innym państw, również polskie władze chcą ograniczenia wjazdu samochodami do centrów miast. Jednak mają one na celu nie tyle zmniejszenie ruchu, co promowanie ekologicznych samochodów. Wraz z nowelizacją Ustawy o elektromobilności samorządy otrzymają możliwość tworzenia stref czystego transportu. Za darmo będą mogły do nich wjeżdżać pojazdy elektryczne, wodorowe i napędzane CNG lub LNG (gazem zmiennym). Natomiast właściciele aut benzynowych, wysokoprężnych i tych na LPG będą musieli uiścić opłatę, która maksymalnie ma wynosić 2,5 zł za godzinę lub 25 zł za dobę.