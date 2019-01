Sąd wydał wyrok. Numery rejestracyjne auta nie są danymi osobowymi

Czy podając numer rejestracyjny auta podczas płacenia za parkowanie udostępniamy swoje dane osobowe? Takie pytanie zadał mieszkaniec Katowic. Sąd w Gliwicach twierdzi, że nie, choć sprawa nie jest jednoznaczna.

W pierwszej kolejności odpowiedź wystosowało miasto. Rada stwierdziła, że podanie numeru rejestracyjnego jest kluczowe do tego, by system działał poprawnie. Nie zgodziła się też z określeniem, że są to dane osobowe. Do tego samego poglądu przychylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Stwierdził, że uzyskanie danych o kierowcy auta na podstawie numeru rejestracyjnego wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań. W końcu z jednego samochodu mogą korzystać różne osoby.